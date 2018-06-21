Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 92 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1598 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Юрий Коршунов
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Шевроле АВЕО 2012 года (CHEVROLET KL1T (Aveo)), коричневый; 5МКПП 115 л.с. объем – 1,6; один владелец; пробег – 92000 км; VIN – XUUTF69EJC00022399, VIN Корея - VIN: KL1TF69EJCB075927; двигатель F16D4 № 317898КА. Передние и задний ПТФ; круиз-контроль; кондиционер; дефлекторы боковых окон; наружные зеркала с электроуправлением и подогревом; коврики салона и багажника резиновые; штатная информационно-развлекательная система с управлением на руле и функцией свободные руки; бортовой компьютер – MULTITRONICS с голосовым оповещением и возможностью сброса ошибок; подогрев передних сидений; заднее стекло обогреваемое; мультируль, регулировка по высоте и по вылету; автосигнализация StarLine E90 Dialog с автозапуском с брелка до 2000 метров и программируемым автозапуском двигателя по температуре, будильнику или периодический запуск каждые 2, 4, 6, 8 ..... 24 часа, управление автосигнализацией и контроль её состояния по GSM каналу (с телефона); передняя и задняя камеры с выводом на экран салонного зеркала заднего обзора, само зеркало с автозатемнением; летняя резина R15 165х95 на литых дисках, зимняя резина R15 165х95 на штампованных дисках; капот бронирован бронепленкой; 2-е книги по ремонту и обслуживанию с цветными электросхемами и цветными фотографиями. Торг уместен.
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