Chevrolet Aveo Дата публикации: 22.06.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 92 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1598 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Юрий Коршунов Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Шевроле АВЕО 2012 года (CHEVROLET KL1T (Aveo)), коричневый; 5МКПП 115 л.с. объем – 1,6; один владелец; пробег – 92000 км; VIN – XUUTF69EJC00022399, VIN Корея - VIN: KL1TF69EJCB075927; двигатель F16D4 № 317898КА. Передние и задний ПТФ; круиз-контроль; кондиционер; дефлекторы боковых окон; наружные зеркала с электроуправлением и подогревом; коврики салона и багажника резиновые; штатная информационно-развлекательная система с управлением на руле и функцией свободные руки; бортовой компьютер – MULTITRONICS с голосовым оповещением и возможностью сброса ошибок; подогрев передних сидений; заднее стекло обогреваемое; мультируль, регулировка по высоте и по вылету; автосигнализация StarLine E90 Dialog с автозапуском с брелка до 2000 метров и программируемым автозапуском двигателя по температуре, будильнику или периодический запуск каждые 2, 4, 6, 8 ..... 24 часа, управление автосигнализацией и контроль её состояния по GSM каналу (с телефона); передняя и задняя камеры с выводом на экран салонного зеркала заднего обзора, само зеркало с автозатемнением; летняя резина R15 165х95 на литых дисках, зимняя резина R15 165х95 на штампованных дисках; капот бронирован бронепленкой; 2-е книги по ремонту и обслуживанию с цветными электросхемами и цветными фотографиями. Торг уместен.