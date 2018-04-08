Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 80,5 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Лабинск, Краснодарский край

Имя: Анна

Телефон:

Описание

В эксплуатации с 2013 г, Состояние хорошее, автомобиль по техническому состоянию отличный, все менялось вовремя, салон чистый не прокуренный, кондиционер, подогрев сидений, штатный магнитофон. Торг реальному покупателю, возможен обмен на более дешёвую машину или на жильё с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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