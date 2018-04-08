Chevrolet Aveo Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 80,5 тыс. км Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Лабинск, Краснодарский край Имя: Анна Телефон:

Описание

В эксплуатации с 2013 г, Состояние хорошее, автомобиль по техническому состоянию отличный, все менялось вовремя, салон чистый не прокуренный, кондиционер, подогрев сидений, штатный магнитофон. Торг реальному покупателю, возможен обмен на более дешёвую машину или на жильё с моей доплатой.