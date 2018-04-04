Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 91 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: Ирина
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Парктроник
Центральный замок
Описание
Причина продажи — желание приобрести хэтчбек. Куплена не в кредит. Максимальная комплектация LTZ.
1. Противотуманки.
2. Литые диски R-16
3. Круиз-контроль на руле.
4. Парктроник задний
5. Внутренние ручки дверей, ободок на фарах, решетки радиатора, прокладка на стёклах дверей — хром.
6. Центральная консоль — под карбон.
7. Расширенное меню магнитолы (в т.ч. "вежливый свет", громкая связь)
8. Ящик под сиденьем переднего пассажира.
9. Кожанный руль и кожанные вставки на ручке АКПП.
10. Бортовой компьютер.
11. Резиновый коврик в лотке на центральной консоли.,
12. 6 динамиков.
13. 6 подушек безопасности.
14. во всех кармашках резиновые коврики, резиновые коврики в подстаканниках.
15. серебристая накладка на руле.
16. Датчик света.
17. Регулировка водительского сиденья по высоте.
18. Подлокотник.
Не участвовала в ДТП. Используется для поездок на работу и за город. пробег настоящий (в год ~20 тыс.), любые проверки. Езда не агрессивная - водитель девушка, собственник. торг у капота.
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