Chevrolet Aveo Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 91 тыс. км Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: Ирина Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Парктроник Центральный замок

Описание

Причина продажи — желание приобрести хэтчбек. Куплена не в кредит. Максимальная комплектация LTZ.

1. Противотуманки.

2. Литые диски R-16

3. Круиз-контроль на руле.

4. Парктроник задний

5. Внутренние ручки дверей, ободок на фарах, решетки радиатора, прокладка на стёклах дверей — хром.

6. Центральная консоль — под карбон.

7. Расширенное меню магнитолы (в т.ч. "вежливый свет", громкая связь)

8. Ящик под сиденьем переднего пассажира.

9. Кожанный руль и кожанные вставки на ручке АКПП.

10. Бортовой компьютер.

11. Резиновый коврик в лотке на центральной консоли.,

12. 6 динамиков.

13. 6 подушек безопасности.

14. во всех кармашках резиновые коврики, резиновые коврики в подстаканниках.

15. серебристая накладка на руле.

16. Датчик света.

17. Регулировка водительского сиденья по высоте.

18. Подлокотник.

Не участвовала в ДТП. Используется для поездок на работу и за город. пробег настоящий (в год ~20 тыс.), любые проверки. Езда не агрессивная - водитель девушка, собственник. торг у капота.