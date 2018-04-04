Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 91 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: Ирина

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Парктроник

Центральный замок

Описание

Причина продажи — желание приобрести хэтчбек. Куплена не в кредит. Максимальная комплектация LTZ.
1. Противотуманки.
2. Литые диски R-16
3. Круиз-контроль на руле.
4. Парктроник задний
5. Внутренние ручки дверей, ободок на фарах, решетки радиатора, прокладка на стёклах дверей — хром.
6. Центральная консоль — под карбон.
7. Расширенное меню магнитолы (в т.ч. "вежливый свет", громкая связь)
8. Ящик под сиденьем переднего пассажира.
9. Кожанный руль и кожанные вставки на ручке АКПП.
10. Бортовой компьютер.
11. Резиновый коврик в лотке на центральной консоли.,
12. 6 динамиков.
13. 6 подушек безопасности.
14. во всех кармашках резиновые коврики, резиновые коврики в подстаканниках.
15. серебристая накладка на руле.
16. Датчик света.
17. Регулировка водительского сиденья по высоте.
18. Подлокотник.
Не участвовала в ДТП. Используется для поездок на работу и за город. пробег настоящий (в год ~20 тыс.), любые проверки. Езда не агрессивная - водитель девушка, собственник. торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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