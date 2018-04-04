Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 121 тыс. км
Цена: 209 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Центральный замок
Описание
Chevrolet Aveo t200- экономичный, надежный, недорогой в обслуживании автомобиль. Приобретён в мае 2014 года. Бережная эксплуатация: водитель- девушка. Заменена катушка зажигания, установлены новые ролики и ремень ГРМ. На лакокрасочном покрытии есть небольшие косметические недостатки. Своевременная замена масла и расходников. Имеется кондиционер, ГУР, ABS, передние стеклоподъемники. Обоснованный торг при осмотре.
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