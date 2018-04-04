Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 121 тыс. км

Цена: 209 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Центральный замок

Описание

Chevrolet Aveo t200- экономичный, надежный, недорогой в обслуживании автомобиль. Приобретён в мае 2014 года. Бережная эксплуатация: водитель- девушка. Заменена катушка зажигания, установлены новые ролики и ремень ГРМ. На лакокрасочном покрытии есть небольшие косметические недостатки. Своевременная замена масла и расходников. Имеется кондиционер, ГУР, ABS, передние стеклоподъемники. Обоснованный торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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