Chevrolet Aveo Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 121 тыс. км Цена: 209 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Центральный замок

Описание

Chevrolet Aveo t200- экономичный, надежный, недорогой в обслуживании автомобиль. Приобретён в мае 2014 года. Бережная эксплуатация: водитель- девушка. Заменена катушка зажигания, установлены новые ролики и ремень ГРМ. На лакокрасочном покрытии есть небольшие косметические недостатки. Своевременная замена масла и расходников. Имеется кондиционер, ГУР, ABS, передние стеклоподъемники. Обоснованный торг при осмотре.