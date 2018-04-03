Chevrolet Aveo

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 97 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-16-26

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 47 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

295 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Ейск

435 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 32 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

210 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Aveo

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 148,649 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

430 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 75,1 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

460 тыс. руб.

Volkswagen Golf Plus

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

378 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале