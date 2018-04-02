Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 78 тыс. км

Цена: 435 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Марина

Телефон:

Описание

Авто в идеальном состоянии. Обслуживался у дилера до 45000 тыс. Максимальная комплектация. Люк. Тонировка задних стекол. На литых дисках. Новая летняя резина. Без аварий и залогов. Сделано ТО. Сел и поехал. Состояние отличное. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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