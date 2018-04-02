Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 78 тыс. км
Цена: 435 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Марина
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Описание
Авто в идеальном состоянии. Обслуживался у дилера до 45000 тыс. Максимальная комплектация. Люк. Тонировка задних стекол. На литых дисках. Новая летняя резина. Без аварий и залогов. Сделано ТО. Сел и поехал. Состояние отличное. Торг.
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