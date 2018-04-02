Chevrolet Aveo Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 78 тыс. км Цена: 435 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: Марина Телефон:

Описание

Авто в идеальном состоянии. Обслуживался у дилера до 45000 тыс. Максимальная комплектация. Люк. Тонировка задних стекол. На литых дисках. Новая летняя резина. Без аварий и залогов. Сделано ТО. Сел и поехал. Состояние отличное. Торг.