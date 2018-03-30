Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Двигатель капиталисты в прошлом году. МКПП контрактная. Кузов не бит, в родной краске. Есть косяки по кузову и лобовому стеклу и поэтому такая цена. Салон чистый, без потёртостей. ПТС, СОР и диагностическая карта на руках. Ограничений и арестов нет. Ватсап есть на этом номере.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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