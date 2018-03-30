Chevrolet Aveo Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 32 тыс. км Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Описание

Двигатель капиталисты в прошлом году. МКПП контрактная. Кузов не бит, в родной краске. Есть косяки по кузову и лобовому стеклу и поэтому такая цена. Салон чистый, без потёртостей. ПТС, СОР и диагностическая карта на руках. Ограничений и арестов нет. Ватсап есть на этом номере.