Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Иван
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Описание
Двигатель капиталисты в прошлом году. МКПП контрактная. Кузов не бит, в родной краске. Есть косяки по кузову и лобовому стеклу и поэтому такая цена. Салон чистый, без потёртостей. ПТС, СОР и диагностическая карта на руках. Ограничений и арестов нет. Ватсап есть на этом номере.
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