Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 23,5 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Оранжевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Aveo в замечательном состоянии, все время в одних руках, в эксплуатации с 08 года,пользовались редко, имеется сервисная книга, соответственно пробег родной, есть ABS, SRS, ГУР, кондиционер заправлен, установлена защита двигателя, 2 комплекта ключей, практически, как новый.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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