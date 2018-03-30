Chevrolet Aveo Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 23,5 тыс. км Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Оранжевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Aveo в замечательном состоянии, все время в одних руках, в эксплуатации с 08 года,пользовались редко, имеется сервисная книга, соответственно пробег родной, есть ABS, SRS, ГУР, кондиционер заправлен, установлена защита двигателя, 2 комплекта ключей, практически, как новый.