Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 23,5 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Оранжевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Aveo в замечательном состоянии, все время в одних руках, в эксплуатации с 08 года,пользовались редко, имеется сервисная книга, соответственно пробег родной, есть ABS, SRS, ГУР, кондиционер заправлен, установлена защита двигателя, 2 комплекта ключей, практически, как новый.
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