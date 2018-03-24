Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 92,5 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Горячий Ключ, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии не бита не крашеная,салон в отличном состоянии, в машине не курили, диски 15. Зимняя резина новая. Кондиционер, передние стеклоподьемники, подушка безопасности, штатная магнитола. Очень экономная. Я хозяин, ПТС оригинал сборка Корея. По всем интересующим вопросам звоните расскажу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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