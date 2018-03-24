Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 92,5 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Горячий Ключ, Краснодарский край
Имя: Роман
Телефон:
Описание
Машина в отличном состоянии не бита не крашеная,салон в отличном состоянии, в машине не курили, диски 15. Зимняя резина новая. Кондиционер, передние стеклоподьемники, подушка безопасности, штатная магнитола. Очень экономная. Я хозяин, ПТС оригинал сборка Корея. По всем интересующим вопросам звоните расскажу.
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