Chevrolet Aveo Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 92,5 тыс. км Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Горячий Ключ, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии не бита не крашеная,салон в отличном состоянии, в машине не курили, диски 15. Зимняя резина новая. Кондиционер, передние стеклоподьемники, подушка безопасности, штатная магнитола. Очень экономная. Я хозяин, ПТС оригинал сборка Корея. По всем интересующим вопросам звоните расскажу.