Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Авто в отличном состоянии , вложений не требует, кузов в отличном состоянии, салон тоже. Все Стекла родные включая лобовое, Резина в отличном состоянии летняя.все что есть в авто работает исправно. Подробно по телефону. Автомобиль в заводской краске. Торг только у авто.
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