Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии , вложений не требует, кузов в отличном состоянии, салон тоже. Все Стекла родные включая лобовое, Резина в отличном состоянии летняя.все что есть в авто работает исправно. Подробно по телефону. Автомобиль в заводской краске. Торг только у авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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