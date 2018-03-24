Chevrolet Aveo Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 120 тыс. км Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии , вложений не требует, кузов в отличном состоянии, салон тоже. Все Стекла родные включая лобовое, Резина в отличном состоянии летняя.все что есть в авто работает исправно. Подробно по телефону. Автомобиль в заводской краске. Торг только у авто.