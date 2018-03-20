Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 127,2 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Не билась, не подкрашивалась, включая бампера. Максимальная комплектация. Сборка Корея. Климат-контроль, 4 стеклоподъемника, эл. зеркала с подогревом, бортовой компьютер. ГУР, ABS, 4 SRS. Музыка MP-3, DVD, USB, навигация. Сигнализация с обратной связью. Литые диски R-15. Перекупщиков просьба не беспокоить. Торг минимальный после осмотра.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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