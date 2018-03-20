Chevrolet Aveo Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 127,2 тыс. км Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Не билась, не подкрашивалась, включая бампера. Максимальная комплектация. Сборка Корея. Климат-контроль, 4 стеклоподъемника, эл. зеркала с подогревом, бортовой компьютер. ГУР, ABS, 4 SRS. Музыка MP-3, DVD, USB, навигация. Сигнализация с обратной связью. Литые диски R-15. Перекупщиков просьба не беспокоить. Торг минимальный после осмотра.