Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 127,2 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Олег
Описание
Машина в хорошем состоянии. Не билась, не подкрашивалась, включая бампера. Максимальная комплектация. Сборка Корея. Климат-контроль, 4 стеклоподъемника, эл. зеркала с подогревом, бортовой компьютер. ГУР, ABS, 4 SRS. Музыка MP-3, DVD, USB, навигация. Сигнализация с обратной связью. Литые диски R-15. Перекупщиков просьба не беспокоить. Торг минимальный после осмотра.
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