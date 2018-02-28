Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 124 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Кореновск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продам Chevrolet Aveo в отличном состоянии, вложений не требует, в родной краске, масло от замены до замены, МКПП не хрустит не выбивает, подвеска новая, резина зима лето. Торг уместен.
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