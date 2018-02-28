Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 124 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Кореновск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам Chevrolet Aveo в отличном состоянии, вложений не требует, в родной краске, масло от замены до замены, МКПП не хрустит не выбивает, подвеска новая, резина зима лето. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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