Chevrolet Aveo Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 124 тыс. км Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Кореновск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам Chevrolet Aveo в отличном состоянии, вложений не требует, в родной краске, масло от замены до замены, МКПП не хрустит не выбивает, подвеска новая, резина зима лето. Торг уместен.