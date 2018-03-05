Chevrolet Aveo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Настоящее корейское качество-изготовлена в Корее. Кузов без ржавчины, мотор работает отлично, коробка не выбивает. Кондиционер холодит, печка греет.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.