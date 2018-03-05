Chevrolet Aveo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Настоящее корейское качество-изготовлена в Корее. Кузов без ржавчины, мотор работает отлично, коробка не выбивает. Кондиционер холодит, печка греет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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