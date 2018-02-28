Chevrolet Aveo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 107 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю авто супруги в отл. состоянии. ГУР, кондиционер, АБС. все работает и включается, своевременное обслуживание. Оригинальный ПТС. машина местная. маленький расход и налог. На 100000 заменены шаровые, рулевые тяги, свечи, все фильтра и тех жидкости. 17 декабря новые торм. колодки
осмотр Анапа?Старотитаровская. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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