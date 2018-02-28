Chevrolet Aveo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю авто супруги в отл. состоянии. ГУР, кондиционер, АБС. все работает и включается, своевременное обслуживание. Оригинальный ПТС. машина местная. маленький расход и налог. На 100000 заменены шаровые, рулевые тяги, свечи, все фильтра и тех жидкости. 17 декабря новые торм. колодки
осмотр Анапа?Старотитаровская. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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