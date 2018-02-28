Chevrolet Aveo Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 107 тыс. км Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю авто супруги в отл. состоянии. ГУР, кондиционер, АБС. все работает и включается, своевременное обслуживание. Оригинальный ПТС. машина местная. маленький расход и налог. На 100000 заменены шаровые, рулевые тяги, свечи, все фильтра и тех жидкости. 17 декабря новые торм. колодки

осмотр Анапа?Старотитаровская. Торг.