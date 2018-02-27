Chevrolet Aveo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 91 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

370 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 159,731 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

280 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 91 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

400 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Aveo

Peugeot 207

Подержанная, пробег 132 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

240 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 60,585 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

340 тыс. руб.

Citroen C4

Подержанная, пробег 158,742 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

320 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале