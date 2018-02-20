Chevrolet Aveo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 191 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состояние. Покупался и эксплуатировался в Краснодарском крае. ПТС оригинал. 2 хозяина. Комплектация : кондиционер, стеклоподьемники, литые диски, мультимедиа, ABS, 2 подушки безопасности. Достойный авто за свои деньги. Подробности по телефону!
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