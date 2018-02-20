Chevrolet Aveo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 191 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состояние. Покупался и эксплуатировался в Краснодарском крае. ПТС оригинал. 2 хозяина. Комплектация : кондиционер, стеклоподьемники, литые диски, мультимедиа, ABS, 2 подушки безопасности. Достойный авто за свои деньги. Подробности по телефону!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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