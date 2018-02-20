Chevrolet Aveo Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 60 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 191 тыс. км Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состояние. Покупался и эксплуатировался в Краснодарском крае. ПТС оригинал. 2 хозяина. Комплектация : кондиционер, стеклоподьемники, литые диски, мультимедиа, ABS, 2 подушки безопасности. Достойный авто за свои деньги. Подробности по телефону!