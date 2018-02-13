Chevrolet Aveo Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 29 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 73 тыс. км Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Стоят две подушки безопасности, электростеклоподъемники, гидроусилитель руля, кондиционер, ABS, штатная аудиосистема, стоит новая всесезонная резина+ в подарок зимняя шипованная резина 4 колеса, сигнализация, центральный замок, все работает без нареканий, вложений не требует, сел и поехал.