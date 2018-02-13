Chevrolet Aveo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 73 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Стоят две подушки безопасности, электростеклоподъемники, гидроусилитель руля, кондиционер, ABS, штатная аудиосистема, стоит новая всесезонная резина+ в подарок зимняя шипованная резина 4 колеса, сигнализация, центральный замок, все работает без нареканий, вложений не требует, сел и поехал.
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