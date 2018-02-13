Chevrolet Aveo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 73 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Стоят две подушки безопасности, электростеклоподъемники, гидроусилитель руля, кондиционер, ABS, штатная аудиосистема, стоит новая всесезонная резина+ в подарок зимняя шипованная резина 4 колеса, сигнализация, центральный замок, все работает без нареканий, вложений не требует, сел и поехал.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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