Chevrolet Aveo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам отличный автомобиль, причина продажи надо закрыть кредит. Авто не в залоге, не в аресте, штрафов и ограничений нет. Техническое состояние очень хорошее, ДВС масла ни грамма не кушает, автомат переключает плавно. 7т. км назад была замена ГРМ комплектом, оригинал + помпу. Климат контроль работает, греет и морозит. (не просто кондиционер а именно климат) по состоянию кузова не билась, но притиралась слегка, на фото видно. Есть 2 дин мафон с камерой заднего вида. На этих дисках цена на 10т.р дороже, продам на родном литье. Вопросы по телефону с 9 утра до 2 ночи. Небольшой торг возможен, просьба лицам думающим что скину сразу очень много даже не звонить и не писать, для них цена 300т. р. Возможен обмен с вашей доплатой на универсал, правый руль +

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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