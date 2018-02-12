Chevrolet Aveo Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 79 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 130 тыс. км Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам отличный автомобиль, причина продажи надо закрыть кредит. Авто не в залоге, не в аресте, штрафов и ограничений нет. Техническое состояние очень хорошее, ДВС масла ни грамма не кушает, автомат переключает плавно. 7т. км назад была замена ГРМ комплектом, оригинал + помпу. Климат контроль работает, греет и морозит. (не просто кондиционер а именно климат) по состоянию кузова не билась, но притиралась слегка, на фото видно. Есть 2 дин мафон с камерой заднего вида. На этих дисках цена на 10т.р дороже, продам на родном литье. Вопросы по телефону с 9 утра до 2 ночи. Небольшой торг возможен, просьба лицам думающим что скину сразу очень много даже не звонить и не писать, для них цена 300т. р. Возможен обмен с вашей доплатой на универсал, правый руль +