Chevrolet Aveo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 47 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии для своего года. Без ДТП! Родной пробег. Без вложений! Продаю без гос. номера уже поменял. Без Торга.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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