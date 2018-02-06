Chevrolet Aveo Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 31 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 47 тыс. км Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии для своего года. Без ДТП! Родной пробег. Без вложений! Продаю без гос. номера уже поменял. Без Торга.