Chevrolet Aveo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 47 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В отличном состоянии для своего года. Без ДТП! Родной пробег. Без вложений! Продаю без гос. номера уже поменял. Без Торга.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.