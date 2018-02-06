Chevrolet Aveo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 94 тыс. км

Цена: 447 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Кузов без ржавчины имеются незначительные жизненные коцки. Двигатель без нареканий, расхода масла и ошибок - нет, работает отлично, КПП, сцепление и ходовая в идеальном состоянии. Автомобиль обслужен. Масла и жидкости новые. Вложений не требует. Салон чистый, есть кондиционер, стеклоподъемники, противотуманные фары, гидроусилитель. Родной манитофон с MP3, aux. Сигнализация с обратной связью. Хорошая новая резина на литых дисках.
ПТС оригинальный. Два хозяина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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