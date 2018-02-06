Chevrolet Aveo Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 56 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 94 тыс. км Цена: 447 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Кузов без ржавчины имеются незначительные жизненные коцки. Двигатель без нареканий, расхода масла и ошибок - нет, работает отлично, КПП, сцепление и ходовая в идеальном состоянии. Автомобиль обслужен. Масла и жидкости новые. Вложений не требует. Салон чистый, есть кондиционер, стеклоподъемники, противотуманные фары, гидроусилитель. Родной манитофон с MP3, aux. Сигнализация с обратной связью. Хорошая новая резина на литых дисках.

ПТС оригинальный. Два хозяина.