Chevrolet Aveo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 94 тыс. км
Цена: 447 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Кузов без ржавчины имеются незначительные жизненные коцки. Двигатель без нареканий, расхода масла и ошибок - нет, работает отлично, КПП, сцепление и ходовая в идеальном состоянии. Автомобиль обслужен. Масла и жидкости новые. Вложений не требует. Салон чистый, есть кондиционер, стеклоподъемники, противотуманные фары, гидроусилитель. Родной манитофон с MP3, aux. Сигнализация с обратной связью. Хорошая новая резина на литых дисках.
ПТС оригинальный. Два хозяина.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.