Chevrolet Aveo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 197 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаётся рабочий автомобиль, полностью на ходу, 29.01.17 заменены свечи, масло, фильтра (чеки имеются). Новая зимняя резина. По кузову недочеты. В одних руках с 2011 года. Минимальный торг у капота. Арестов и запретов нет. Обмен не предлагать.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.