Chevrolet Aveo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 197 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся рабочий автомобиль, полностью на ходу, 29.01.17 заменены свечи, масло, фильтра (чеки имеются). Новая зимняя резина. По кузову недочеты. В одних руках с 2011 года. Минимальный торг у капота. Арестов и запретов нет. Обмен не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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