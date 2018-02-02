Chevrolet Aveo Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 28 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 197 тыс. км Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся рабочий автомобиль, полностью на ходу, 29.01.17 заменены свечи, масло, фильтра (чеки имеются). Новая зимняя резина. По кузову недочеты. В одних руках с 2011 года. Минимальный торг у капота. Арестов и запретов нет. Обмен не предлагать.