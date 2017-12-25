Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Описание

Без посредников! Без торга! Машина корейской сборки декабрь 2012, импорт Германия по ПТС, я один хозяин, была куплена 3 июня 2013 года в автосалоне в Краснодаре у официального дилера, коробка автомат (не робот и не вариатор) с возможностью переключения в механику, в ДТП не участвовала, кузов не красился, весь с завода, пороги как новые, люк работает, открывался пару раз и больше не использовался (берегла от пыли и грязи), по кузову недочетов нет, пара сколов и царапин по лаку (глубоких нет). В салоне не курили, детей не возили, кож зам чехлы на сиденьях, под чехлами никаких сюрпризов, пластик в салоне как новый, ничего не гремит и не дребежжит, мультируль- управление с руля, блютуз- подключение машины к телефону, кондиционер, 4 автоматических стеклоподъемника, обогрев зеркал и заднего стекла, лобовое без трещин, родное, авторегулировка зеркал, передние двери шумоизолированы, потолок чистый, багажник большой вместительный, запаска, ключи и домкрат в наличии. Тонировка с автосалона. Центральный замок, сигнализацию не устанавливала. Парктроника нет. Машина на новых литых дисках. Зимней резины нет. Летняя новая Мишлен. Подлокотника нет.
Двигатель и коробка в отличном состоянии, все ТО через каждые 10 тыс (в июне было последнее ТО: были заменены планово: масло оригинальное GM, свечи Bosh четырехконтактные, все фильтра оригинальные, для себя заменила 3 опоры двигателя, установила стальную защиту двигателя Шериф и защиту радиатора, масло только родное немецкое GM (не Лукоил), машина с покупки только на 95 бензине, заправки только Газпромнефть и Газпром. Машина вложений не требует. Арестов и обременений нет, штрафы все оплачены, все квитанции отдам с машиной. ПТС оригинальная. Дополнительные фото могу прислать на Вайбер, пишите до 21:00. Машина находится в Анапе.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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