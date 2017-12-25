Chevrolet Aveo Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 60 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Описание

Без посредников! Без торга! Машина корейской сборки декабрь 2012, импорт Германия по ПТС, я один хозяин, была куплена 3 июня 2013 года в автосалоне в Краснодаре у официального дилера, коробка автомат (не робот и не вариатор) с возможностью переключения в механику, в ДТП не участвовала, кузов не красился, весь с завода, пороги как новые, люк работает, открывался пару раз и больше не использовался (берегла от пыли и грязи), по кузову недочетов нет, пара сколов и царапин по лаку (глубоких нет). В салоне не курили, детей не возили, кож зам чехлы на сиденьях, под чехлами никаких сюрпризов, пластик в салоне как новый, ничего не гремит и не дребежжит, мультируль- управление с руля, блютуз- подключение машины к телефону, кондиционер, 4 автоматических стеклоподъемника, обогрев зеркал и заднего стекла, лобовое без трещин, родное, авторегулировка зеркал, передние двери шумоизолированы, потолок чистый, багажник большой вместительный, запаска, ключи и домкрат в наличии. Тонировка с автосалона. Центральный замок, сигнализацию не устанавливала. Парктроника нет. Машина на новых литых дисках. Зимней резины нет. Летняя новая Мишлен. Подлокотника нет.

Двигатель и коробка в отличном состоянии, все ТО через каждые 10 тыс (в июне было последнее ТО: были заменены планово: масло оригинальное GM, свечи Bosh четырехконтактные, все фильтра оригинальные, для себя заменила 3 опоры двигателя, установила стальную защиту двигателя Шериф и защиту радиатора, масло только родное немецкое GM (не Лукоил), машина с покупки только на 95 бензине, заправки только Газпромнефть и Газпром. Машина вложений не требует. Арестов и обременений нет, штрафы все оплачены, все квитанции отдам с машиной. ПТС оригинальная. Дополнительные фото могу прислать на Вайбер, пишите до 21:00. Машина находится в Анапе.