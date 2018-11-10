Chery Tiggo Дата публикации: 17.11.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 94,6 тыс. км Цена: 294 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серый Информация о владельце Город Краснодар, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (861) 213-92-17

Описание

Один владелец.

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. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.