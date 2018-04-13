Chery Tiggo
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2013
Пробег: 23 тыс. км
Цена: 499 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Валентина
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Описание
Машина на гарантии. Своевременное прохождение всех ТО.
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