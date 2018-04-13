Chery Tiggo

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Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2013

Пробег: 23 тыс. км

Цена: 499 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Валентина

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Описание

Машина на гарантии. Своевременное прохождение всех ТО.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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