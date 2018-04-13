Chery Tiggo Дата публикации: 12.06.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2013 Пробег: 23 тыс. км Цена: 499 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Валентина Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок

Описание

Машина на гарантии. Своевременное прохождение всех ТО.