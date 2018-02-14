Chery Tiggo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 299 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Хороший вместительный автомобиль, есть всё необходимое: кондиционер, подогрев сидений, гидроусилитель, ABS, 4 AIRBAG подушки, парктроник, стеклоподъёмники. Камера заднего вида, салон трансформер очень много места. Расход в городе 10 л/ 100 км. Расход по трассе 8 л/100 км. Возможен обмен. Торг.
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