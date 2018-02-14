Chery Tiggo Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 170 тыс. км Цена: 299 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Хороший вместительный автомобиль, есть всё необходимое: кондиционер, подогрев сидений, гидроусилитель, ABS, 4 AIRBAG подушки, парктроник, стеклоподъёмники. Камера заднего вида, салон трансформер очень много места. Расход в городе 10 л/ 100 км. Расход по трассе 8 л/100 км. Возможен обмен. Торг.