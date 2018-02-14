Chery Tiggo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 299 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Хороший вместительный автомобиль, есть всё необходимое: кондиционер, подогрев сидений, гидроусилитель, ABS, 4 AIRBAG подушки, парктроник, стеклоподъёмники. Камера заднего вида, салон трансформер очень много места. Расход в городе 10 л/ 100 км. Расход по трассе 8 л/100 км. Возможен обмен. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chery Tiggo

Chery Tiggo

Подержанная, пробег 132 тыс. км.
Краснодарский край, Динская

310 тыс. руб.

Chery Tiggo

Подержанная, пробег 49,458 тыс. км.
Республика Дагестан, Аксай

351 тыс. руб.

Авто, похожие на Chery Tiggo

Chery Tiggo

Подержанная, пробег 132 тыс. км.
Краснодарский край, Динская

310 тыс. руб.

Great Wall Safe

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

360 тыс. руб.

ТагАЗ Road Partner

Подержанная, пробег 153,5 тыс. км.
Краснодарский край, Тбилисская

370 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале