Chery Tiggo Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 17

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 90 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Туапсе, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Продам тигра,состояние норм,есть замечания по ЛКП, ходовка в норме, салон экокожа, 2 комплекта резины. Причина продажи, нужен авто с большим багажником, или обмен на универсал Равноценный. Старее 2000-х не предлагать. Ватсап.