Chery Tiggo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Продам тигра,состояние норм,есть замечания по ЛКП, ходовка в норме, салон экокожа, 2 комплекта резины. Причина продажи, нужен авто с большим багажником, или обмен на универсал Равноценный. Старее 2000-х не предлагать. Ватсап.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter