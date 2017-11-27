Chery Tiggo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Продам тигра,состояние норм,есть замечания по ЛКП, ходовка в норме, салон экокожа, 2 комплекта резины. Причина продажи, нужен авто с большим багажником, или обмен на универсал Равноценный. Старее 2000-х не предлагать. Ватсап.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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