Chery Indis Дата публикации: 20.11.19 Просмотров объявления: 25

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 87 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Центральный замок

Описание

Продается CHERY Индис 2013-14 г.

Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует, сел,

поехал и наслаждайся.

Возможно приобретение авто в кредит.

Крым кредитуем.

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