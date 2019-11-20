Chery Indis
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Центральный замок
Описание
Продается CHERY Индис 2013-14 г.
Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует, сел,
поехал и наслаждайся.
Возможно приобретение авто в кредит.
Крым кредитуем.
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