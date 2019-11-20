Chery Indis

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Центральный замок

Описание

Продается CHERY Индис 2013-14 г.
Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует, сел,
поехал и наслаждайся.
Возможно приобретение авто в кредит.
Крым кредитуем.
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Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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