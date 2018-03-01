Chery Indis Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 27 тыс. км Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Эксплуатация в городе, не требует вложений, регулярное ТО. Одна хозяйка. Вместительный багажник, удобный салон, даже для высоких людей, клиренс 180 мм. Заменено масло и все жидкости, новые колодки. Пробег реальный. Причина продажи-переезд.