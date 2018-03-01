Chery Indis
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 27 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Елена
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Эксплуатация в городе, не требует вложений, регулярное ТО. Одна хозяйка. Вместительный багажник, удобный салон, даже для высоких людей, клиренс 180 мм. Заменено масло и все жидкости, новые колодки. Пробег реальный. Причина продажи-переезд.
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