Chery Indis

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 27 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Эксплуатация в городе, не требует вложений, регулярное ТО. Одна хозяйка. Вместительный багажник, удобный салон, даже для высоких людей, клиренс 180 мм. Заменено масло и все жидкости, новые колодки. Пробег реальный. Причина продажи-переезд.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chery Indis

Chery Indis

Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

69 тыс. руб.

Chery Indis

Подержанная, пробег 55 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

235 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале