Chery Indis
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 69 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Юрий
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Описание
Продам ,Семейный вместительный автомобиль, полностью обслужен, по технической части без вложении сел поехал, в ДТП не участвовал, салон чистый, расход по городу приятно удивляет 4/100, продажа от собственника.
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