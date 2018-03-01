Chery Indis

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 69 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Описание

Продам ,Семейный вместительный автомобиль, полностью обслужен, по технической части без вложении сел поехал, в ДТП не участвовал, салон чистый, расход по городу приятно удивляет 4/100, продажа от собственника.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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