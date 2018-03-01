Chery Indis Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 250 тыс. км Цена: 69 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Описание

Продам ,Семейный вместительный автомобиль, полностью обслужен, по технической части без вложении сел поехал, в ДТП не участвовал, салон чистый, расход по городу приятно удивляет 4/100, продажа от собственника.