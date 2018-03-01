Chery Indis Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 55 тыс. км Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Очень срочно. Продаю неприхотливый и маневренный городской автомобиль. Юркий, очень экономичный и недорогой в обслуживании. Расход по городу приятно удивит. Удобная комплектация, машина в отличном тех. состоянии, присутствует центральный замок, гидроусилитель руля, электоростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, подогрев передних сидений, кондиционер, красивые диски, система ABS, бортовой компьютер, оригинальная приборная доска. Установлен комплект новой зимней резины, страховка до декабря 18 г. Есть небольшие недочеты по кузову, на них скидка. Отличный вариант для девушки или начинающего водителя. Комфорт иномарки по цене отечественного автопрома. На все вопросы отвечу по телефону. Возможен торг у капота.