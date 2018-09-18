Chery Bonus Дата публикации: 2.11.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 80 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Лифтбек Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: по авто Телефон:

Комплектация Мультимедиа: радио Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

чери бонус 2012 г. в. 1.5 л. 109 л.с. цвет золотой.80 т. км пробега.фронтовые подушки, заправленный кондиционер, музыка, стеклоподьемники, ГУР, АБС, кнопка багажника, ц\замок, сигнализация. не требует вложений