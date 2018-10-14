Chery Amulet

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 111 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Старокорсунская, Краснодарский край

Имя: Заир

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев сидений

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина в хорошем состояние .один хозяин куплена смагазина .документы в порядке .еще прилагаются зимние резины .чехлы новые не давно одеты .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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