Chery Amulet
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 111 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Старокорсунская, Краснодарский край
Имя: Заир
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев сидений
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Машина в хорошем состояние .один хозяин куплена смагазина .документы в порядке .еще прилагаются зимние резины .чехлы новые не давно одеты .
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