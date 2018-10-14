Chery Amulet Дата публикации: 14.10.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 111 тыс. км Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Старокорсунская, Краснодарский край Имя: Заир Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Обогрев сидений Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина в хорошем состояние .один хозяин куплена смагазина .документы в порядке .еще прилагаются зимние резины .чехлы новые не давно одеты .