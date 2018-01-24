Chery Amulet Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 65 тыс. км Цена: 179 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Чери Амулет Китайской сборки с реальным пробегом в идеальном для его лет состоянии. Нареканий по автомобилю нет. Всё работает и не требует вложений, сел и поехал,полностью обслужен. Не битый не крашенный 100% готов на любые проверки!Ни какого намёка на коррозию! Комфортный и очень надёжный, для тех кто не знает, такие авто используют для такси у кого есть определённый лимит для приобретения ТС. Есть кондиционер. Автомобиль покупали у знакомых, причина продажи - нужны наличные. Торг.