Chery Amulet

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 179 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Чери Амулет Китайской сборки с реальным пробегом в идеальном для его лет состоянии. Нареканий по автомобилю нет. Всё работает и не требует вложений, сел и поехал,полностью обслужен. Не битый не крашенный 100% готов на любые проверки!Ни какого намёка на коррозию! Комфортный и очень надёжный, для тех кто не знает, такие авто используют для такси у кого есть определённый лимит для приобретения ТС. Есть кондиционер. Автомобиль покупали у знакомых, причина продажи - нужны наличные. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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