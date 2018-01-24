Chery Amulet
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 179 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Чери Амулет Китайской сборки с реальным пробегом в идеальном для его лет состоянии. Нареканий по автомобилю нет. Всё работает и не требует вложений, сел и поехал,полностью обслужен. Не битый не крашенный 100% готов на любые проверки!Ни какого намёка на коррозию! Комфортный и очень надёжный, для тех кто не знает, такие авто используют для такси у кого есть определённый лимит для приобретения ТС. Есть кондиционер. Автомобиль покупали у знакомых, причина продажи - нужны наличные. Торг.
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