Chery Amulet Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 220 тыс. км Цена: 112 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам Чери Амулет 2007 года выпуска. Сборка Калининград.

Состояние автомобиля хорошее. Двигатель очень приемисты, машина отлично набирает скорость, КПП 5 ступка механика, салон в отличном состоянии, чистый, в машине не курили.

Комплектация:

- гидро усилитель руля

- абс

- кондиционер ( заправлен, работает)

- 4 эл стеклоподъёмника

- эл зеркала

- противотуманные фары

- центральный замок

- сигнализация с обратной связью и автозапуском ( все работает)

- 2 комплекта ключей и брелков

- 5 литых дисков р-14 ( пятый на запаске)

Я собственник автомобиля, машина оформлена на меня. Страховка и техосмотр еще на пол года, отдаю вместе с машиной. Продаю в связи с переездом, так бы оставил.