Chery Amulet
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 112 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продам Чери Амулет 2007 года выпуска. Сборка Калининград.
Состояние автомобиля хорошее. Двигатель очень приемисты, машина отлично набирает скорость, КПП 5 ступка механика, салон в отличном состоянии, чистый, в машине не курили.
Комплектация:
- гидро усилитель руля
- абс
- кондиционер ( заправлен, работает)
- 4 эл стеклоподъёмника
- эл зеркала
- противотуманные фары
- центральный замок
- сигнализация с обратной связью и автозапуском ( все работает)
- 2 комплекта ключей и брелков
- 5 литых дисков р-14 ( пятый на запаске)
Я собственник автомобиля, машина оформлена на меня. Страховка и техосмотр еще на пол года, отдаю вместе с машиной. Продаю в связи с переездом, так бы оставил.
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