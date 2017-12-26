Chery Amulet

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 112 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам Чери Амулет 2007 года выпуска. Сборка Калининград.
Состояние автомобиля хорошее. Двигатель очень приемисты, машина отлично набирает скорость, КПП 5 ступка механика, салон в отличном состоянии, чистый, в машине не курили.
Комплектация:
- гидро усилитель руля
- абс
- кондиционер ( заправлен, работает)
- 4 эл стеклоподъёмника
- эл зеркала
- противотуманные фары
- центральный замок
- сигнализация с обратной связью и автозапуском ( все работает)
- 2 комплекта ключей и брелков
- 5 литых дисков р-14 ( пятый на запаске)
Я собственник автомобиля, машина оформлена на меня. Страховка и техосмотр еще на пол года, отдаю вместе с машиной. Продаю в связи с переездом, так бы оставил.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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