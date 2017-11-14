Chery Amulet Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2007 Пробег: 73 тыс. км Цена: 145 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Шахты, Ростовская область Имя: Марина Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Обогрев сидений Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продам Амулетик в отличном состоянии. Самый лучший вариант за такие деньги на автомобильном рынке в данный момент, лучше просто не найдете. Если вы желаете буквально выхватить ДЖЕКПОТ и управлять, хорошим, очень достойным в своем классе автомобилем - то это ваш вариант - ЗВОНИТЕ. Оцинкованный кузов, ржавчины и гнили нет, никаких жучков-паучков и тому подобного не имеется, и нет даже намёка на это. Не битая ни разу, весь кузов в родной краске (любые проверки), вмятин и царапин нет, эксплуатировалась аккуратно и бережно. Двигатель работает как часики, ровно, очень тяговитый, масло не ест, от замены до замены, после капиталки, делали в автосервисе, обошлось в 35тыс.руб,, но это того стоило. Перебрали и сделали всё. Очень грамотно и очень на совесть. Теперь можно ездить и не заглядывать в течении очень длительного времени, гарантия 100%. Пробег реальный, автомобиль эксплуатировался мало (ездил дедушка) и за пределы Ростовской области не выезжал. Далее: поскольку авто делался для себя установили - Новое сцепление. Новая коробка передач. Новая кулиса. Новый стартер. Новые амортизаторы, новые стойки. Новый аккумулятор. Новые колодки, Резина зимняя Yokohama. Новые литые диски R15. Салон - кожа, чистый и ухоженный, не прокуренный, большой полезный объем салона и багажника. Новые коврики. ГУР, АBS, музыка Pioneer, все 4 стеклоподъемника, кондиционер, противотуманки, подогрев сидений, регулировка зеркал, иммобилайзер, центральный замок, сигнализация с брелком, 2 ключа, стёкла все родные. По ходовке месяц назад заменили рулевые наконечники. Больше вложений никаких не требует, и не потребует поскольку и так сделано всё, и всё НОВОЕ. В тысячи раз лучше чем наш "АВТОПРОМ", ВАЗы, ГАЗы и т.д., это уж проверено досконально. Будете кататься и благодарить. Звоните - приезжайте - покупайте - торг у капота.