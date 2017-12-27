Cadillac SRX Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 60 тыс. км Цена: 950 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Кадиллак SRX4 в отличном состоянии есть все. Торг уместен. Обмен.