Cadillac SRX

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 950 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Кадиллак SRX4 в отличном состоянии есть все. Торг уместен. Обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Cadillac SRX

Cadillac SRX

Подержанная, пробег 124,784 тыс. км.
Республика Дагестан, Аксай

765 тыс. руб.

Авто, похожие на Cadillac SRX

Honda CR-V

Подержанная, пробег 148 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1180 тыс. руб.

Infiniti FX37

Подержанная, пробег 134 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1140 тыс. руб.

Kia Sorento

Подержанная, пробег 91,658 тыс. км.
Краснодарский край, Кропоткин

1150 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале