Cadillac SRX
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 950 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Кадиллак SRX4 в отличном состоянии есть все. Торг уместен. Обмен.
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