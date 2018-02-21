Cadillac CTS
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Темрюк, Краснодарский край
Имя: Михаил
Телефон:
Описание
Срочно продам. Машина продается без номеров. Крашеный полностью. В хорошем состоянии. Возможен обмен.
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