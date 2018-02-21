Срочно продам. Машина продается без номеров. Крашеный полностью. В хорошем состоянии. Возможен обмен.

Имя: Михаил

Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2008

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