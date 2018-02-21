Cadillac CTS

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Темрюк, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Срочно продам. Машина продается без номеров. Крашеный полностью. В хорошем состоянии. Возможен обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Cadillac CTS

Cadillac CTS

Подержанная, пробег 83 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

749 тыс. руб.

Авто, похожие на Cadillac CTS

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 85 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

730 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 33 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

577 тыс. руб.

Nissan Skyline

Подержанная, пробег 5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

550 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале