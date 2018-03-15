Cadillac BLS

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 173 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Я второй хозяин с 2012 года. Вложений не требует. В машине не курили. Крашеных деталей нет. Кузов ни разу не полировали. Салон в идеальном состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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