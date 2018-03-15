Cadillac BLS Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 173 тыс. км Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Я второй хозяин с 2012 года. Вложений не требует. В машине не курили. Крашеных деталей нет. Кузов ни разу не полировали. Салон в идеальном состоянии.