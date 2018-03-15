Cadillac BLS
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 173 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Я второй хозяин с 2012 года. Вложений не требует. В машине не курили. Крашеных деталей нет. Кузов ни разу не полировали. Салон в идеальном состоянии.
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