ПТС-оригинал. Один хозяин. Установлено газовое Итальянское оборудование. Ухоженный, вложений не требует. Торг.

Имя: Станислав

Цена: 295 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2012

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