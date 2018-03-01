BYD F3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 295 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Станислав
Телефон:
Описание
ПТС-оригинал. Один хозяин. Установлено газовое Итальянское оборудование. Ухоженный, вложений не требует. Торг.
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