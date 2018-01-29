BMW Z4 Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 79 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 70 тыс. км Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Кабриолет Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

BMW Z4 sDrive23i 200­9 год по ПТС, пришла в автосалон под заказ и выехала конец марта 2010. Подобранная комплектация дилером и дополнительное оборудование перечислено в сервисной книжке, гарантия и ТО проходились только у официального дилера, полную историю можно проверить через ключ (2 шт) все документы сохранены, повреждений, замен деталей не было, гаражное хранение, всегда как дополнительная машина в семье для прогулок к морю.