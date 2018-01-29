BMW Z4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кабриолет
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
BMW Z4 sDrive23i 2009 год по ПТС, пришла в автосалон под заказ и выехала конец марта 2010. Подобранная комплектация дилером и дополнительное оборудование перечислено в сервисной книжке, гарантия и ТО проходились только у официального дилера, полную историю можно проверить через ключ (2 шт) все документы сохранены, повреждений, замен деталей не было, гаражное хранение, всегда как дополнительная машина в семье для прогулок к морю.
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