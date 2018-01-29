BMW Z4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кабриолет

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

BMW Z4 sDrive23i 200­9 год по ПТС, пришла в автосалон под заказ и выехала конец марта 2010. Подобранная комплектация дилером и дополнительное оборудование перечислено в сервисной книжке, гарантия и ТО проходились только у официального дилера, полную историю можно проверить через ключ (2 шт) все документы сохранены, повреждений, замен деталей не было, гаражное хранение, всегда как дополнительная машина в семье для прогулок к морю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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