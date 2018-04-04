BMW X6 Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 168 тыс. км Цена: 1160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виталий Витальевич Телефон:

Описание

Машина Не участвовала в ДТП. ПТС оригинал. Резина все сезонная. Куплена не в кредит. Не прокуренный салон. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Пробег родной, машина местная дальше Краснодарского края не выезжала. Использовалась как второй автомобиль/машина не участвовала в ДТП. ПТС оригинал . Резина всесезонная. Куплена не в кредит. Не прокуренный салон. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Пробег родной, машина местная дальше Краснодарского края не выезжала. Использовалась как второй автомобиль. Торг при осмотре! Обмен рассматриваю но цена более дороже , на более дешевую.