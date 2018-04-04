BMW X6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 168 тыс. км

Цена: 1160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виталий Витальевич

Телефон:

Описание

Машина Не участвовала в ДТП. ПТС оригинал. Резина все сезонная. Куплена не в кредит. Не прокуренный салон. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Пробег родной, машина местная дальше Краснодарского края не выезжала. Использовалась как второй автомобиль/машина не участвовала в ДТП. ПТС оригинал . Резина всесезонная. Куплена не в кредит. Не прокуренный салон. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Пробег родной, машина местная дальше Краснодарского края не выезжала. Использовалась как второй автомобиль. Торг при осмотре! Обмен рассматриваю но цена более дороже , на более дешевую.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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