BMW X6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 168 тыс. км
Цена: 1160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виталий Витальевич
Описание
Машина Не участвовала в ДТП. ПТС оригинал. Резина все сезонная. Куплена не в кредит. Не прокуренный салон. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Пробег родной, машина местная дальше Краснодарского края не выезжала. Использовалась как второй автомобиль/машина не участвовала в ДТП. ПТС оригинал . Резина всесезонная. Куплена не в кредит. Не прокуренный салон. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Пробег родной, машина местная дальше Краснодарского края не выезжала. Использовалась как второй автомобиль. Торг при осмотре! Обмен рассматриваю но цена более дороже , на более дешевую.
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