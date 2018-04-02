BMW X6 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 220 тыс. км Цена: 1240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

Кузов в родном окрасе, кроме задней крышки багажника, салон в идеальном состоянии, коробка двигатель и ходовая в отличном состоянии. Самый надёжный, экономичный ( расход 8-11 л. на 100 км, смешен. Цикл и тягавитый дизельный двигатель ( 0-100 7.5 сек ), с налогом 18 т. р в год. Осмотр в районе ул. Российская. „X” в хорошем, живом состоянии. Торг уместен.