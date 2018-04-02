BMW X6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 1240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виктор
Описание
Кузов в родном окрасе, кроме задней крышки багажника, салон в идеальном состоянии, коробка двигатель и ходовая в отличном состоянии. Самый надёжный, экономичный ( расход 8-11 л. на 100 км, смешен. Цикл и тягавитый дизельный двигатель ( 0-100 7.5 сек ), с налогом 18 т. р в год. Осмотр в районе ул. Российская. „X” в хорошем, живом состоянии. Торг уместен.
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