BMW X6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 1240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Описание

Кузов в родном окрасе, кроме задней крышки багажника, салон в идеальном состоянии, коробка двигатель и ходовая в отличном состоянии. Самый надёжный, экономичный ( расход 8-11 л. на 100 км, смешен. Цикл и тягавитый дизельный двигатель ( 0-100 7.5 сек ), с налогом 18 т. р в год. Осмотр в районе ул. Российская. „X” в хорошем, живом состоянии. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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