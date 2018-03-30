BMW X6 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 110 тыс. км Цена: 860 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

За такую цену отличный икс,салон в идеальном состояние,не затерт! Полная комплектация, проэктировка на лобовик, люк и т. д! Родной пробег, было одно ДТП полтора года назад! Из вложений,видно на фото,нужно перекрасить и купить мелочи, 30 р цена всему! Торг разумный,с глупыми предложениями просьба не звонить! Рассрочки нет! Люк есть,отдали на подбор краски! Есть 2 ограничения,на сумма 2 т. р. Оплатил, на недели уйдут!