BMW X6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 860 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

За такую цену отличный икс,салон в идеальном состояние,не затерт! Полная комплектация, проэктировка на лобовик, люк и т. д! Родной пробег, было одно ДТП полтора года назад! Из вложений,видно на фото,нужно перекрасить и купить мелочи, 30 р цена всему! Торг разумный,с глупыми предложениями просьба не звонить! Рассрочки нет! Люк есть,отдали на подбор краски! Есть 2 ограничения,на сумма 2 т. р. Оплатил, на недели уйдут!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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