BMW X6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 860 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
За такую цену отличный икс,салон в идеальном состояние,не затерт! Полная комплектация, проэктировка на лобовик, люк и т. д! Родной пробег, было одно ДТП полтора года назад! Из вложений,видно на фото,нужно перекрасить и купить мелочи, 30 р цена всему! Торг разумный,с глупыми предложениями просьба не звонить! Рассрочки нет! Люк есть,отдали на подбор краски! Есть 2 ограничения,на сумма 2 т. р. Оплатил, на недели уйдут!
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