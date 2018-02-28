BMW X6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Х6 состояние близкое к идеальному. Не Москва не Питер. Все ТО по регламенту. Стоит все заводское. Ничего не стучит не гремит коробка не пинается. Не пневмо, без kdss, простая гидрорейка (не электро), простой автомат(не sport). Рестайлинг 2010 г. Коробка 8 ст.,двиг N57. Не билась не красилась, не полировалась, не прошивалась, стреляет и вдавливает. Родной пробег. Самая надежная комплектация глючить и ломаться не чему. Кто постоянно владеет БМВ поймет. На обмен 1600000
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