BMW X6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Х6 состояние близкое к идеальному. Не Москва не Питер. Все ТО по регламенту. Стоит все заводское. Ничего не стучит не гремит коробка не пинается. Не пневмо, без kdss, простая гидрорейка (не электро), простой автомат(не sport). Рестайлинг 2010 г. Коробка 8 ст.,двиг N57. Не билась не красилась, не полировалась, не прошивалась, стреляет и вдавливает. Родной пробег. Самая надежная комплектация глючить и ломаться не чему. Кто постоянно владеет БМВ поймет. На обмен 1600000

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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