BMW X6 Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 60 тыс. км Цена: 2250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Екатерина Телефон:

Описание

БМВ Х6 в идеальном состояние , ПТС оригинал. Дизель 245 л/с, крашеных элементов нет, аргументированный торг у капота, возможен обмен с вашей доплатой цена на обмен 2,4 мл.