BMW X6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 2250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Екатерина

Телефон:

Описание

БМВ Х6 в идеальном состояние , ПТС оригинал. Дизель 245 л/с, крашеных элементов нет, аргументированный торг у капота, возможен обмен с вашей доплатой цена на обмен 2,4 мл.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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