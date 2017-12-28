BMW X6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 2250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Екатерина
Телефон:
Описание
БМВ Х6 в идеальном состояние , ПТС оригинал. Дизель 245 л/с, крашеных элементов нет, аргументированный торг у капота, возможен обмен с вашей доплатой цена на обмен 2,4 мл.
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