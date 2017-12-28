BMW X6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Х6 состояние близкое к идеальному. Все ТО по регламенту. Ничего не стучит не гремит коробка не пинается. Не пневмо. Рестайлинг 2010 года. Коробка 8 ступ. Двиг.N57.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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