BMW X6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Х6 состояние близкое к идеальному. Все ТО по регламенту. Ничего не стучит не гремит коробка не пинается. Не пневмо. Рестайлинг 2010 года. Коробка 8 ступ. Двиг.N57.
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