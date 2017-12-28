BMW X6 Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 155 тыс. км Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Х6 состояние близкое к идеальному. Все ТО по регламенту. Ничего не стучит не гремит коробка не пинается. Не пневмо. Рестайлинг 2010 года. Коробка 8 ступ. Двиг.N57.