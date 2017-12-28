BMW X6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 59,775 тыс. км

Цена: 1690 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии и богатой комплектации,не бит,чистый и ухоженный,не прокуренный салон,из Сочи не выезжал,не большой оригинальный пробег., подготовлен к продаже не используется. ТО сделано 100 км назад.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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