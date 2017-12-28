BMW X6 Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 59,775 тыс. км Цена: 1690 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии и богатой комплектации,не бит,чистый и ухоженный,не прокуренный салон,из Сочи не выезжал,не большой оригинальный пробег., подготовлен к продаже не используется. ТО сделано 100 км назад.