BMW X6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 59,775 тыс. км
Цена: 1690 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии и богатой комплектации,не бит,чистый и ухоженный,не прокуренный салон,из Сочи не выезжал,не большой оригинальный пробег., подготовлен к продаже не используется. ТО сделано 100 км назад.
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