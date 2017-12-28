BMW X6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 173 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Являюсь одним владельцем, машина в отличном состоянии, не бита, кузов в идеале ,ежегодно покрываю керамикой, кожу в салоне спец.средствами, ТО прохожу своевременно в проверенном тех.центре, все документы в порядке, новая зимняя резина на дисках + бонусом летняя новая резина на 20 дисках, весь перед и фары заклеены защитной пленкой от сколов. Любые проверки и диагностики, перекупов и автосалоны не беспокоить!обмены не рассматриваю!Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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