BMW X6 Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 173 тыс. км Цена: 1250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Являюсь одним владельцем, машина в отличном состоянии, не бита, кузов в идеале ,ежегодно покрываю керамикой, кожу в салоне спец.средствами, ТО прохожу своевременно в проверенном тех.центре, все документы в порядке, новая зимняя резина на дисках + бонусом летняя новая резина на 20 дисках, весь перед и фары заклеены защитной пленкой от сколов. Любые проверки и диагностики, перекупов и автосалоны не беспокоить!обмены не рассматриваю!Торг у капота.