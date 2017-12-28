BMW X6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 173 тыс. км
Цена: 1250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Являюсь одним владельцем, машина в отличном состоянии, не бита, кузов в идеале ,ежегодно покрываю керамикой, кожу в салоне спец.средствами, ТО прохожу своевременно в проверенном тех.центре, все документы в порядке, новая зимняя резина на дисках + бонусом летняя новая резина на 20 дисках, весь перед и фары заклеены защитной пленкой от сколов. Любые проверки и диагностики, перекупов и автосалоны не беспокоить!обмены не рассматриваю!Торг у капота.
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