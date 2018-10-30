BMW X5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 12,98 тыс. км
Цена: 3900 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Черный
Информация о владельце
|Город
|Ставрополь, Ставропольский край
|Имя
|Телефон
|+7 (8652) 53-33-81
Описание
Безопасный, надежный, комфортный автомобиль с идеальным внешним видом и прекрасными динамическими показателями. Данный автомобиль представлен в богатой комплектации: Мультимедийный руль, панорамный люк, музыкальная система Harman Kardon, сенсорный экран мультимедии, доводчики дверей, интеллектуальная система полного привода, камерный обзор 360 градусов,комфортная подсветка салона. Автомобиль представлен в М пакете, проекция приборов на лобовое стекло. На автомобиль действует гарантия до 2020 года. Автомобиль в идеальном состоянии. ПТС оригинал. Один владелец.
Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.
КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
КЛЮЧАВТО-Select
• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.
• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.
• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.
• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.
• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
• Наличный и безналичный расчет.
КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.
Данный автомобиль эксплуатировался в теплом климате Ставропольского края, где исключено воздействие дорожных реагентов.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже BMW X5
Авто, похожие на BMW X5
Toyota Land Cruiser
Подержанная, пробег 82,6 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды